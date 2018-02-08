علاج المرضى النفسيين من خلال تنفيذ برامج طبية حديثة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

أوضحت صحة تبوك أن مجمع الأمل للصحة النفسية بدأ في علاج المرضى النفسيين من خلال تنفيذ برامج طبية حديثة كالنحت والرسم والغرس الزراعي، كذلك العلاج التأهيلي لتعديل سلوك المرضى، والعلاج الطبي الطبيعي، والعلاج الترفيهي الذي يشمل الرياضة والرحلات والزيارات والمراكز الخاصة.

كما قام المجمع مؤخراً بتشغيل وحدة الصدمات الكهربائية لمعالجة المرضى النفسيين ممن يعانون من الاكتئاب والهوس والفصام العقلي حيث يعد العلاج بالصدمات الكهربائية أحد أنواع العلاج غير الدوائي المستعملة في علاج بعض الأمراض النفسية، بالإضافة إلى ذلك افتتاح قسم الإدمان بسعة 6 أسرة وجاري العمل على رفع الطاقة الاستيعابية للقسم بسعة 30 سريراً، كذلك تشغيل قسم المتحسنين ممن لا يجدون عائلاً لهم ووضعهم الصحي مستقر.

وتم أيضاً تجهيز المختبر الطبي بالأجهزة المختلفة والمشتملة على أمراض الدم وتحليل الفيروسات وأمراض المناعة وقسم الكيمياء الحيوية وقسم الكشف عن المخدرات.