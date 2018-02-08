بالفيديو.. حادث تصادم مروع لسيارة وشاحنة أدى لاحتراقها

أبها(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً فيديو لحادث سيارة مروع بأحد الطرق، يظهر فيه اصطدام سيارة من الخلف بإحدى الشاحنات، واحتراقها بالكامل، وذلك بمحافظة حفر الباطن.

حيث أوضح الفيديو أن السيارة من نوع ” جيب شاص ” ، والتي اصطدمت بعنف مع الشاحنة، مما تسبب في احتراقها، بالإضافة لاحتراق جزء من الشاحنة.

فيما اختلف تعليقات نشطاء موقع ” تويتر ” حول سبب الحادث، والذي رجحه البعض بأن تكون السرعة الزائدة من قِبل سائق السيارة ، هي التي سببت الحادث.