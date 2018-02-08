المملكة تمنح اليمنيين 40 ألف تأشيرة عمل

فهمي محمد(صدى):

قال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الخميس، أن المملكة أصدرت 40 ألف تأشيرة لليمنيين، خلال الستة أشهر الماضية، للعمل بداخلها.

وأشار ” آل جابر ” إلى أن هناك، تسعة منافذ بحرية باليمن، منها، ثلاثة منافذ بيد الحوثيين، والبقية بيد الشرعية، وقد دمرها الحوثيون قبل مغادرتها، ومنها ميناء المخا، وعدن، مؤكدًا أن التحالف، قرر دعم الموانئ، لإعادتها كما كانت، وأن أحد العوامل الرئيسية للدعم هو وجود رافعات.

وفي نفس السياق، أوضح ” آل جابر ” إنه تم توقيع اتفاقية مع الجانب اليمني، لتأمين رافعتين بميناء المخا، ورافعة بميناء عدن، ورابعة في ميناء المكلا، لافتًا إلى كثافة الحركة التجارية، بهذه المنافذ، حيث ستزيد قدرتها الاستيعابية بنسبة 90%.

وأكد ” آل جابر ” على العلاقات الطيبة بين المملكة والشعب اليمني رغم مايحدث هناك بفعل مليشيات الحوثي الانقلابية قائلًا: ” إن هناك مجموعة بسيطة من الشعب اليمني اختطفت آخرين معها، وهم من يقفون ضد الشرعية، بينما الجزء الأكبر من الشعب يعرفون السعودية، وحجمها والعلاقات الإنسانية والتاريخية معهم. ”

وواصل ” آل جابر ” أن الشعب اليمني: ” يعرفون أنه يوجد بالمملكة أكثر من مليوني يمني، يعملون بتأشيرات عمل، ويدركون أن أنسابهم وأصهارهم وأقاربهم موجودون بالمملكة، وكذلك العلاقة التاريخية والجغرافية، وحجم المساعدات الإنسانية، ومساعدات المملكة اقتصاديا وإعلاميا.”