” البيئة ” : حظر مؤقت لاستيراد الطيور الهندية

علي القحطاني (صدى):

قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، الحظر المؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من الهند، وذلك تخوفاً من مرض إنفلونزا الطيور بعد ظهوره هناك.

جاء هذا القرار بحظر الاستيراد، وذلك بعد دراسة النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ” OIE ” ، والتي أعلنت عن ظهور عدد من الإصابات بمرض إنفلونزا الطيور في هذه المنطقة، وذلك طبقاً لما أكده الدكتور سند الحربي، مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية.