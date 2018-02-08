جدول مباريات دوري المحترفين اليوم الخميس

نواف السالم(صدى):

أصدر اتحاد كرة القدم، قائمة بالمباريات المقرر إقامتها اليوم الخميس، في دوري المحترفين، حيث يواجه الأهلي نادي الفيصلي في تمام الـ8:20 مساءاً بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

كما يلتقي فريق الهلال بالنصر، في تمام الـ 8:20 مساءاً على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

أما مباريات الدوري الأولمبي، فيلتقي نادي هجر بنادي النصري، في تمام الـ 3:30 عصراً على ملعب نادي هجر بالأحساء، ويواجه الجيل الشباب في الـ3:30 عصراً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ويواجه الأنصار نادي أحد، في تمام الـ 04:10 عصراً على ملعب نادي الأنصار بالمدينة المنورة.