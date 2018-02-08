مديونية قطر وراء انهيار عملاق الإنشاءات ” كاريليون “

طلال الضوي(صدى):

قدم مديرو شركة ” كاريليون ” البريطانية، أدلة تؤكد أن قطر أحد أسباب تصفية عملاق الإنشاءات ” كاريليون ” ، مؤكدين أن امتناع قطر عن سداد المستحقات يعد احد أسباب الانهيار.

وأوضحت الشركة، أن تكسد مديونية قطر بسبب مشروع مدينة ” مشيرب ” الغير مكتمل هو السبب الرئيسي في انهيار الشركة وتصفية أصولها وتكبدها خسائر بأكثر من مليار جنيه استرليني.

وأضاف الرئيس التنفيذي السابق ريتشارد هوسون، أن قطر ظلت 18 شهرًا دون أن تدفع 200 مليون جنيه اتسرليني مستحقة عليها نظير إنشاءات خاصة بكأس العالم 2022.