نيسان أرمادا تتحول لوحش على الثلوج

عادل الحربي (صدى):

قدمت شركة نيسان سيارة تجريبية تحمل اسم أرمادا Snow Patrol 2018 وتعتبر ثاني سياراتها التجريبية التي تتعامل مع الثلوج مؤخراً, وتأتي بعجلات 20 بوصة Cognito Series 61 بلون أسود ساتان واطارات طرق وعرة Pro Comp MT2 كما زادت نيسان من ارتفاع التعليق 2 بوصة في الأمام وبوصة في الخلف.

وأزالت الشركة الصادم الأمامي واضافت قضيب للسحب ضخم ورافعة وشريط اضاءة LED لزيادة مظهر السيارة الوعر مع مصابيخ ضباب LED 5 بوصة وعتبات جانبية معدلة وشريط LED ضخم على قضبان السقف كما طليت السيارة باللون الأزرق .

وحصلت السيارة علي تغييرات بسيطة في المقصورة مثل تطعيمات في المقاعد والأبواب مع فرش جلدي جديد وشعارات أرمادا Snow Patrol وتطريز على ظهر المقاعد. وستطرح نيسان التجريبية الأولى 370Zki وأرمادا Snow Patrol في معرض شيكاغو للسيارات .