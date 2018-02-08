بالصور.. إسعاد تنفذ مشروع كسوة الشتاء لعمال النظافة للعام الرابع

أحمد الزهراني(صدى):

نفذت جمعية البر الخيرية بالفرعة ببني سار ” إسعاد ” مشروع كسوة الشتاء للعام الرابع على التوالي لعمال النظافة بمدينة الباحة و تأتي هذه المبادرة بدعم من مجلس إدارة الجمعية و متابعة الشيخ مساعد عبدالله أبوالرقوش رئيس مجلس الادارة.

قام فريق عاون التطوعي يوم امس بتوزيع كسوة الشتاء على أكثر من 200 عامل بمدينة الباحة ضمن الدفعة الاولى للمشروع حيث تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة.

وأوضح الشيخ أبو الرقوش أن حملة توزيع الكسوة تُعد بمنزلة خطوة على طريق التكافل والتضامن وإسعاد للمستفيدين من هذه المبادرة، وأن الحملة أيضاً تهدف للتعريف بتلك الفئات في المجتمع، وتسليط الضوء عليها لتحقيق مزيد من التراحم، ومد يد العون لهم، في ظل حرص الحملة واهتمام المتطوعين للوصول إلى عمالة النظافة، وإدخال البهجة عليهم.