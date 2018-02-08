مسؤول يمني ينوه بدور طيران التحالف في إسناد العمليات العسكرية الجارية بتعز

فهمي محمد(صدى):

نوه مسؤول في الجيش اليمني، بالدور الكبير الذي، يقوم به طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بإسناد الجيش بمحافظة تعز في عملياته العسكرية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وثمن قائد اللواء 22 ميكا العميد، صادق سرحان، الدعم والاسناد الكبيرين الذي قدمته وتقدمه بسخاء دول التحالف العربي.

وأكد سرحان في تصريح نقله، موقع /26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش حقق تقدما كبيراً خلال المرحلة الأولى من العملية العسكرية التي تسير وفق الخطط المرسومة لها.

وأضاف أن المرحلة الثانية من العملية العسكرية والتي دخت مطلع الأسبوع الحالي ستحقق أهدافها في تحرير كامل المناطق التي تسطير عليها المليشيا الحوثية في محافظة تعز.