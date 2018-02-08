البحرين تكشف عن تفاصيل الخلية الإرهابية المتورطة في استهداف أنبوب النفط السعودي
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، القبض على منفذي تفجير أنبوب النفط البحريني السعودي، وتبيّن أنهم تلقوا توجيهاتهم من إيران، كاشفة في الوقت ذاته عن تفاصيل حول المتورطين في العملية
وأوضحت السلطات أن الخلية الإرهابية تابعة لتنظيم ” ائتلاف 14 فبراير” الإرهابي، هي من نفذت تفجير أنبوب النفط السعودي البحريني في قرية بوري في الـ10 من نوفمبر 2017، مشيرة أن الخلية مكونة من 7 أشخاص، ألقي القبض على أربعة منهم، فيما يتواصل البحث عن الثلاثة الآخرين.
وأضافت أن بعض المقبوض عليهم كانوا يتلقون تعليماتهم من الحرس الثوري الإيراني بعد تلقيهم تدريبات مكثفة في معسكراته بتنسيق مع قيادات هاربة وموجودة في طهران، وأن استهداف أنبوب النفط جاء بأوامر مباشرة من إيران.
وكشفت التحريات أن العناصر تم تدريبها بعد إدخالها إلى إيران تحت غطاء زيارات دينية، وشملت التدريبات كيفية تصنيع واستخدام العبوات المتفجرة واستخدام مختلف الأسلحة النارية مثل الكلاشينكوف والرشاش PKC وسلاح الآر بي جي ، بجانب دورات أمنية خاصة بالأمن الشخصي.
وذكرت أن المقبوض عليهم هم: فاضل محمد جعفر علي ” 23 عاما/سائق ” ، وأنور عبدالعزيز موسى جعفر المشيمع ” 24 عاما/موظف قطاع خاص ” ، ومحمد عبدالله عيسى عبدالله محروس ” 27 عاما/موظف في إحدى الشركات ” ، وعادل أحمد علي أحمد صالح ” 23 عاما/موظف أمن في شركة خاصة “.
كما تتواصل أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الهاربة وهم حبيب عبداللطيف مهدي ” 19 عاما/ هارب ومحكوم بالسجن المؤبد “، عبدالله جعفر أحمد المدني” 34 عاما/هارب وموجود في إيران ” ، ومحمد علي إبراهيم خليل ” 35 عاما/هارب وموجود في إيران “.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3774 ] نشر منذ 2 ساعتين
سود الله وجيهكم
سود الله وجيهكم
سود الله وجيهكم وهي كالحة سوادء
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3774 ] نشر منذ 2 ساعتين
سود الله وجيهكم
سود الله وجيهكم
سود الله وجيهكم وهي كالحة سوداء
الحجاج[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة
تبّت الأيدي وشاهت الوجوه …مناخرهم نفخ فيها الشيطان وأنفسهم قذرة إضافة لأمرها بالسوء ..ماأقبح هذة الجريمة الشنعاء جريمة عداوة الأوطان والتخريب والقتل والدمار .. الم يقل المثل ( إرع حمىً إكتنفك فناؤه ) لِم لم تطلبوا العلم والعلى لتساهموا في بناء الوطن ؟ أم أشغلتكم أنفسكم القذرة وأفكاركم الشيطانية ورغبتكم في تدمير وطنكم إستجابة لأسيادكم الفرس عُبّاد النار وناكحي أمهاتهم وأخواتهم أشغلتكم عن ذلك؟ هذا فضلاً عن قباحة مناظركم . كأني بالمتنبي يعنيكم بقوله ( ياأخت معتنق الفوارس في الوغى ..لأخوكِ ثمّ أعق منكِ وأرحمُ/يرنو إليكِ مع العفاف وعنده.. أنّ المجوس تصيبُ فيما تحكمُ /يمشي بأربعةٍ على أعقابه ..بين العلوج ومن وراءٍ يُلجمُ /وإذا أشار محدثاً فكأنه .. قردٌ يقهقه أو عجوزٌ تلطمُ/وتراه أصغر مايكونُ محدثاً ..ويكون ُ أكذبُ مايكونُ ويقسِمُ ) قبوركم حُفرٌ من حُفرِ النار بإذن الله .