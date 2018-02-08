البحرين تكشف عن تفاصيل الخلية الإرهابية المتورطة في استهداف أنبوب النفط السعودي

المنامة(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، القبض على منفذي تفجير أنبوب النفط البحريني السعودي، وتبيّن أنهم تلقوا توجيهاتهم من إيران، كاشفة في الوقت ذاته عن تفاصيل حول المتورطين في العملية

وأوضحت السلطات أن الخلية الإرهابية تابعة لتنظيم ” ائتلاف 14 فبراير” الإرهابي، هي من نفذت تفجير أنبوب النفط السعودي البحريني في قرية بوري في الـ10 من نوفمبر 2017، مشيرة أن الخلية مكونة من 7 أشخاص، ألقي القبض على أربعة منهم، فيما يتواصل البحث عن الثلاثة الآخرين.

وأضافت أن بعض المقبوض عليهم كانوا يتلقون تعليماتهم من الحرس الثوري الإيراني بعد تلقيهم تدريبات مكثفة في معسكراته بتنسيق مع قيادات هاربة وموجودة في طهران، وأن استهداف أنبوب النفط جاء بأوامر مباشرة من إيران.

وكشفت التحريات أن العناصر تم تدريبها بعد إدخالها إلى إيران تحت غطاء زيارات دينية، وشملت التدريبات كيفية تصنيع واستخدام العبوات المتفجرة واستخدام مختلف الأسلحة النارية مثل الكلاشينكوف والرشاش PKC وسلاح الآر بي جي ، بجانب دورات أمنية خاصة بالأمن الشخصي.

وذكرت أن المقبوض عليهم هم: فاضل محمد جعفر علي ” 23 عاما/سائق ” ، وأنور عبدالعزيز موسى جعفر المشيمع ” 24 عاما/موظف قطاع خاص ” ، ومحمد عبدالله عيسى عبدالله محروس ” 27 عاما/موظف في إحدى الشركات ” ، وعادل أحمد علي أحمد صالح ” 23 عاما/موظف أمن في شركة خاصة “.

كما تتواصل أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الهاربة وهم حبيب عبداللطيف مهدي ” 19 عاما/ هارب ومحكوم بالسجن المؤبد “، عبدالله جعفر أحمد المدني” 34 عاما/هارب وموجود في إيران ” ، ومحمد علي إبراهيم خليل ” 35 عاما/هارب وموجود في إيران “.