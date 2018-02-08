إزالة أكثر من 6000 متر مزارع غير صحية بمكة

حسين العلي(صدى):

نفذت لجنة المزارع بالادارة العامة لصحة البيئة بمكة المكرمة جولة تفتيشية أزالت خلالها عدد من المزارع المخالفة بجنوب مكة المكرمة .

أوضح ذلك رئيس لجنة المزارع بالادارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الاستاذ احمد الصغير وقال إن اللجنة ازالت مزارع مخالفة تبلغ مساحتها أكثر من (6000) متر مربع بمنطقة الساقية بجنوب مكة ، بعد قيام الفرق الميدانية بالكشف على محاصيلها ومياهها واتضح بأنها مياه آبار ملوثة وغير صالحة للري لاختلاطها بمياه الصرف .

وقال ان المزارع المزالة تحتوي على مسطحات خضراء وورقيات ودرنات وبقوليات وخضروات منوعة شملت طماطم وفلفل ودباء وباذنجان وغيرها مع تجنب ازالة الاشجار الكبيرة والنخيل ، حيث لا تشملها عمليات الازالة ، وقد نفذت العملية بمشاركة فرق امنية وفرق الامانة .

من جهته أكد مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الاستاذ منصور بن سعيد بالبيد ،بأن الأمانة لن تتواني في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين ، لافتاً الى قيام فرق الامانة بجولات رقابية مستمره ومشددة وذلك للتأكد من إلتزام الجميع بالأنظمة وإستيفاء كافة الإشتراطات الصحية والحرص على إزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على عملية الإصحاح البيئي .

وأشار الى أن ذلك يأتي في إطار حرص الأمانة على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي ومتابعة وإزالة كافة الظواهر السلبية التي تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.