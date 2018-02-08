أحلام واصفة نفسها بالملكة: ” متشوقين لمشتركينا في ذا فويس “

نورة الشهري (صدى):

اثارت الفنانة الإماراتية أحلام ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب وصف نفسها بالملكة في تعليقها على صورة عبر تويتر وانستجرام .

وكتبت أحلام إن دقات قلوب المحكمين بدأت في الازدياد تشوقًا لبداية برنامج ” The Voice ” ، على شاشة فضائية ” MBC ” .

وغردت على ” تويتر ” : ” بدأت دقات القلوب تزيد ونحن لشوق لمشتركينا ولشاشة كل العرب، بيتي الأول MBC The Voice، انتظرونا في العاشر من فبراير مع الملك عاصي الحلاني، وملكة الإحساس، ومطرب مصر حماقي، وبكل تواضع الملكة أحلام ” .