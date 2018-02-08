خليجية ” تعض ” شرطي في دبي
اتهمت النيابة العامة بإمارة دبي، إمرأة خليجية في الخمسين من عمرها، بالاعتداء على ضابط شرطة، وذلك بعد قيامها بعض يده، بالإضافة إلى إضرارها للممتلكات العامة.
حيث كشفت التحقيقات عن قيام هذه المرأة بزيارة مركز شرطة ” الراشدية ” ، لرؤية ابنتها المحتجزة لديهم، وذلك في غير ساعات الزيارة المحددة، فيما قامت بقرع جرس التوقيف عدة مرات في محاولة منها لفتح الباب ولكن دون جدوى.
وأوضحت مصادر أنه حين أخبرها الشرطي بأنها لن تتمكن من زيارة ابنتها في هذا الوقت، فوضع يده على الباب لمنعها من الدخول، لتغضب المرأة وتبدأ في عض يده بشكل عنيف، فيما حاولت الشرطة القبض عليها بعد أن قاومت بشدة، وكسرت طاولة زجاجية بلغ قدرها 400 درهم.
يشار إلى أن المرأة قد حُكم عليها غيابياً، وذلك بغرامة قدرها عشرة آلاف درهم، الأمر الذي جعلها تطالب بإعادة النظر في القضية واستئناف الحكم.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله سنونها موجوده كلها وسليمه -لكن احترام النظام واجب-
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3947 ] نشر منذ 2 ساعتين
من شكل الاسنان في موقع العض
اتوقع عمرها بين الاربعين والخمسه واربعين
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3774 ] نشر منذ 2 ساعتين
يووهـ ي للطيف ويش هذا ؟؟
ما صارت امرأة جنس ناعم
هذا وحش والله
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله عليك اخوي غيييييوووووو -تعرف تسنن-
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3947 ] نشر منذ 1 ساعة
ايه يالسحاب هههههه
الضروس هههههههههه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 1 ساعة
ياويل حالي💔 يديني عورتني 😂😂
عضتها طالعه من قلب والله وقهر الله يعينها على حالها
والله المستعان❤️
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1220 ] نشر منذ 46 دقيقة
ههههههههه من الواضح ان العضة كانت غير قوية ولم تترك جروح دموية فى يد الشرطى وألا كانت تعتبر أخطر من عضة الكلب حيث أضرار عضة الانسان أخطر من عضة الكلب ” خطير جدا لا تدع أحدا يعضك ” يعتقد البعض أن عضة الانسان للإنسان شيء عادي و لا يحتاج للإهتمام و لا أي تعامل طبي نظرا لبساطته و لكن للأسف هذا التصور خاطيء جدا حيث أن أضرار عضة الانسان أخطر من عضة الكلب لذلك يجب علينا أن نتجنب عضات الانسان بقدر ما نتجنب عضات الكلب حيث ظهرت دراسة تثبت أن عضة الإنسان اخطر من الكلب حيث تبين ان فم الإنسان يحتوي على 190 نوعاً مختلفاً من الميكروبات والعضة الواحدة للضحية تعرضه ل100 مليون ميكروب وأن 15 % على الأقل من العض البشري يسبب التهابات في الجروح الناشئة من الأسنان خاصة الأنياب وعند عدم استخدام المضادات الحيوية المناسبة يحصل الاسواء.