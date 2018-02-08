خليجية ” تعض ” شرطي في دبي

دبي(صدى):

اتهمت النيابة العامة بإمارة دبي، إمرأة خليجية في الخمسين من عمرها، بالاعتداء على ضابط شرطة، وذلك بعد قيامها بعض يده، بالإضافة إلى إضرارها للممتلكات العامة.

حيث كشفت التحقيقات عن قيام هذه المرأة بزيارة مركز شرطة ” الراشدية ” ، لرؤية ابنتها المحتجزة لديهم، وذلك في غير ساعات الزيارة المحددة، فيما قامت بقرع جرس التوقيف عدة مرات في محاولة منها لفتح الباب ولكن دون جدوى.

وأوضحت مصادر أنه حين أخبرها الشرطي بأنها لن تتمكن من زيارة ابنتها في هذا الوقت، فوضع يده على الباب لمنعها من الدخول، لتغضب المرأة وتبدأ في عض يده بشكل عنيف، فيما حاولت الشرطة القبض عليها بعد أن قاومت بشدة، وكسرت طاولة زجاجية بلغ قدرها 400 درهم.

يشار إلى أن المرأة قد حُكم عليها غيابياً، وذلك بغرامة قدرها عشرة آلاف درهم، الأمر الذي جعلها تطالب بإعادة النظر في القضية واستئناف الحكم.