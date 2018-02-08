مواعيد أهم المباريات العالمية والعربية التي تقام اليوم

نواف السالم(صدى):

تقام، اليوم الخميس، عدة مباريات على مستوى البطولات العربية والعالمية، حيث يلتقي الظفرة بدبا الفجيرة في تمام الساعة 16:30، والعين بالإمارات في السابعة مساءًا، وذلك في دوري الخليج العربي.

ويواجه الهلال غريمه التقليدي النصر في تمام الساعة 20:20، بينما يلتقي الأهلي بالفيصلي في نفس الموعد، وذلك ضمن لقاءاتهم في دوري المحترفين.

كما سيلتقي نادي المقاولون العرب المصري بالأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءًا، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

وفي كأس ملك إسبانيا، يلتقي نادي فالنسيا بنادي برشلونة في تمام الساعة الحادية عشر ونصف مساءًا.