الأمير خالد الفيصل يستقبل رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية

علي القحطاني (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، الذي اطلع سموه على آخر الاستعدادات المتعلقة بفعاليات اليوم العالمي للحياة الفطرية.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أهداف اليوم العالمي للحياة الفطرية الذي تنظم أنشطته وبرامجه الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة الطائف تحت شعار ” المفترسات إلى خطر الانقراض “, سيما وأن بعض مناطق المملكة العربية السعودية تعد موئلًا لأهم هذه الأنواع كالنمر العربي الذي يعد من الكائنات الفطرية التي تواجه هذا الخطر.

ويسلط اليوم العالمي للحياة الفطرية عبر عدة فعاليات وملتقيات ومعارض تعريفية الضوء على جهود المملكة في المحافظة على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية، مع إبراز دورها في الحد من الأنشطة المخالفة التي تهدد الأحياء الفطرية، إلى جانب جهودها في تعزيز أهمية المحافظة على التوازن البيئي والعمل على تحقيقه.

يذكر أن فعاليات اليوم العالمي للحياة الفطرية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة المحافظة على الأحياء الفطرية والأنواع النباتية والحيوانية تحقيقًا لمبدأ استدامة الموارد الطبيعة وحفظ حق الانتفاع منها للأجيال المقبلة.