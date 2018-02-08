725 جلسة علاج كيماوي في نجران العام الماضي

راشد آل شريه(صدى):

أوضحت صحة نجران أن عدد جلسات العلاج الكيماوي المنفذة خلال العام المنصرم في مركز الأورام بمستشفى الملك خالد بنجران والمجهز بأحدث التجهيزات الطبية والكوادر عالية التأهيل, بلغ 725 حالة توزعت على مختلف أنواع السرطان.

وفي نفس السياق نظمت صحة نجران ممثلة في مستشفى الملك خالد بنجران الفعاليات التعريفية والتوعوية بمناسبة الأسبوع الخليجي واليوم العالمي للتوعية بمرض السرطان ,حيث شمل المعرض 7 أجنحة تتمثل في السجل السعودي للأورام وعيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالإضافة إلى جناح الصيدلاني وتحضير العلاج الكيماوي وجناح التوعية الصحية والرعاية الاجتماعية والنفسية وجناح التثقيف الغذائي.

ويستهدف المعرض توعية جميع المرضى والمراجعين والعاملين بأهمية الكشف المبكر عن أمراض السرطان الذي يسهم في ارتفاع نسبة الشفاء بإذن الله.