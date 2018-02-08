التدريب التقني يوقع أربع اتفاقيات لتوظيف 276 مواطنا ومواطنة في الضيافة

عادل الحربي(صدى):

وقّع مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة ” فهم ” إحدى الشراكات الاستراتيجية التي تقيمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع هيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركة أرامكو , أمس في مقر الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض , مذكرة تفاهم مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لتشارك في تمكين المرأة من خلال تطوير وتدريب المرأة على المهارات التي يتطلبها العمل في مجالي إدارة المنشآت والضيافة، إضافة إلى التوقيع مع الشركة السعودية للشحن الجوي، ومجموعة فنادق انتركونتيننتال، وشركة كومباس العربية المحدودة لتدريب وتوظيف 276 مواطنا ومواطنة للعمل في قطاعات إدارة المنشأة والضيافة والشحن الجوي.

وأوضح رئيس مجلس أمناء المركز المهندس محمد بن عايض الشمري أن الشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تجسد استراتيجية المركز للتكامل في تطوير وتدريب أبناء الوطن، وستعمل هذه الشراكة على زيادة المتدربات وتأهيل بنات الوطن للعمل في قطاعي إدارة الضيافة وإدارة المنشاة الذي يتميز بقدرته على توليد وظائف في أنحاء المملكة.

وبين الشمري أن اتفاقية التدريب مع الشركة السعودية للشحن الجوي، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وشركة كومباس العربية المحدودة، تهدف لإتاحة فرص التوظيف للشباب من أبناء الوطن من خلال التدريب والتأهيل، مشيراً إلى أن برامج مركز فهم للتدريب والتأهيل تم تصميمها لاستثمار إمكانات قطاع إدارة المنشآت والضيافة لتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية المؤهلة من خلال توفير برامج تدريب متوائمة مع احتياجات القطاع ومعتمدة دوليًا.

وأكد المهندس الشمري أن المركز من خلال تعاون الشركاء المؤسسين وشركة كليات التميز أنجز خلال العام المنصرم متطلبات التأسيس وعمل على استحداث دبلوم علاقات الضيوف لتلبية الطلب في قطاعي الضيافة والفندقة، حيث وصل عدد طلاب الكلية العالمية للسياحة والفندقة إلى 870 متدرب تماشيا مع استراتيجية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني واستجابةً لحاجة سوق العمل في قطاعي السياحة والضيافة.

يذكر أنه تم تدشين مركز فهم للتدريب بالتعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأرامكو السعودية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لتعزيز التوطين في أحد القطاعاتالواعدة في المملكة في منتصف عام 2017م.

ويهدف المركز للوصول إلى طاقة استيعابية لتدريب 5 آلاف متدرب ومتدربة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، تماشيًا مع متطلبات سوق العمل وأهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة لعام 2030م، كما يركّز مركز فهم على توفير المهارات التي يتطلبها اقتصاد المعرفة لتكوين رأسمال وطني منتج وقادر على تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال توفير احتياجات القطاع العام والخاص، من خلال تدريب موظفين ماهرين في إدارة وتشغيل المنشآت والضيافة مثل الجامعات والمجمعات الحكومية والمراكز التجارية والمنتجعات السياحية والفنادق والإدارة اللوجستية.