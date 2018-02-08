زيادة الاعتداءات الجنسية والتحرش في الجيش الأمريكي

واشنطن(صدى):

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن هناك زيادة كبيرة في بلاغات الاعتدائات الجنسية في الأكاديمية العسكرية الأمريكية، وذلك خلال العام الأكاديمي الماضي.

وأوضحت في دراسة نشرتها، أمس الأربعاء، أنه تم الإبلاغ عن 50 حالة اعتداء جنسي في أكاديمية النخبة العسكرية الأمريكية خلال العام 2016-2017، أي ضعف العدد مقارنة بالعام السابق له.

وقالت ” البنتاجون ” ، إنه لم يتم الإبلاغ عن الاعتداءات والتحرش في الجيش، مشيرة إلى أن البلاغات التي تتحدث عنها جاءت بموجب فحص دقيق أجري في العام الماضي.

ويعاني الجيش الأمريكي والأكاديميات التابعة له من هذه القضية منذ وقت طويل، حيث يعتقد بعض اللمسؤولون أن أسباب زيادة البلاغات ترجع إلى التغيير في سياسة الإبلاغ ونقل مكتب مساعدة ضحايا الاعتداءات إلى مكان آخر.