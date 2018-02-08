بالصور.. منافسة شرسة بين أسماك قرش وطيور بحرية على السردين

متابعات(صدى):

وثق المصور ” ألين ووكر ” ، لحظة وقوع منافسة شرسة لأسماك القرش العملاقة مع طيور الأطيش لاصطياد أكبر قدر من أسماك السردين الصغيرة والتهامها ، قبالة شاطئ وايلد لجنوب أفريقيا خلال الهجرة السنوية للسردين.

وظهرت أسماك القرش والطيور البحرية في الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتقاتلون، في حين أن أسماك السردين تحاول يائسة الهرب.

يشار إلى أن في كل عام بين شهري مايو ويوليو، تهجر وفود هائلة من السردين شمالا من المحيطات الجنوبية الباردة قبالة كيب بوينت جنوب أفريقيا إلى المياه الدافئة في كوا زولو ناتال، وتمر عبر الشواطئ لتشق طريقها على طول السواحل، في ظاهرة تعرف عموما باسم الهجرة السنوية للسردين.