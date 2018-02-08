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نجاح عملية بالمنظار لاستخراج لولب بمستشفى النساء والولادة بالطائف

نجاح عملية بالمنظار لاستخراج لولب بمستشفى النساء والولادة بالطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى النساء والولادة بمحافظة الطائف في إجراء عملية منظار لاستخراج لولب لمريضه تبلغ من العمر 33 كانت قد قامت بتركيب لولب لها بعد الولادة ومن ستة أشهر تقريباً.

وأثناء المتابعة الدورية للولب لم تجده داخل الرحم وبعمل فحوصات وأشعة للبطن والحوض، وجد اللولب مخترقاً جدار الرحم ووصل إلى المبيض الأيمن حيث تقرر إجراء عملية منظار بطن جراحي لاستخراج اللولب التي تمت بنجاح ولله الحمد.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3947 ] نشر منذ 1 ساعة

ول ول
الله يكون بعونها
شكل زوجها وحش

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