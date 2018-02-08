خبراء يكشفون أكبر مخاطر ” بتكوين ” وأخواتها

عادل الحربي(صدى):

أعلن محللون اقتصاديون، عن ارتفاع معدل الديون بين المقبلين على التداول في سوق العملات الرقمية، حيث يستدين ما يقرب من 20% من ممتلكي هذه العملات من أجل شرائها.

وأكد المحللون أن هذا المعدل يمثل واحد من أكبر المخاطر بشأن العملات الرقمية، وهو ما دفع كثير من المصارف العالمية لحظر شراء ” بتكوين ” وما يعادلها من العملات الرقمية.

وأشاروا إلى أن التشديد الائتماني على شراء العملات الرقمية كان من أبرز الأسباب الرئيسية وراء المبيعات المكثفة والهبوط الحاد الذي تعرض له سوق العملات خلال الفترة الأخيرة.