وزير الرياضة المصري: احتراف اللاعبين في الدوري السعودي يضيف للكرة المصرية

طلال الغامدي(صدى):

أكد وزير الشباب والرياضة المصر خالد عبدالعزيز، أن احتراف اللاعبين المصريين في الدوري السعودي خطوة هامة ستضيف الكثير للكرة المصرية.

وعلق ” عبدالعزيز ” على الانتقادات التي واجهت هذه الانتقالات الشتوية، قائلًا إن انتقال أكثر من لاعب مصري للاحتراف في الدوري السعودي يعد استثمارًا حقيقيًا للكرة المصرية وللأندية.

كما أكد أنها فرصة للاستفادة من اللاعبين غير المشاركين بشكل منتظم مع أنديتهم وحتى لا يتأثر مستوى هؤلاء اللاعبين، وزيادة الدخل المادي للتغلب على الأزمات والرواتب وغيره.