بالأرقام.. عناية رئاسة الحرمين بماء زمزم المبارك

علي القحطاني (صدى):

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ان تحظى بشرف خدمة تقديم ماء زمزم المبارك لقاصدي الحرمين، مشيرة إلى أنها وفرت الأيدي العاملة بواقع 1000 عامل، وقرابة 200 موظف يعملون بإدارة سقيا زمزم.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها، أن أبرز وسائل العناية التي تنفذها الإدارة هي: وصول عدد المشربيات الرخامية لأكثر من550 مشربية بها ما يزيد عن 3000 صنبور داخل المسجد الحرام ، وبلغ عدد حافظات ماء زمزم لأكثر من 25 ألفَ حافظة.

كما أشارت الرئاسة إلى أنها خصصت عربات لنقل حافظات ماء زمزم بهدف القيام بالدور المناط منها خلال أوقات الذروة حيث أن العربة الواحدة لا تقل حمولتها عن 6 حافظات في وقت واحد ويبلغ عددها 270 عربة، بجانب العربات الحاملة للحافظات البالغ عددها 610 بأحجام مختلفة.

وأضافت أن عدد الخزانات ” ستانلس ستيل ” بلغ 242 خزاناً، ووصل عدد حقائب أسطوانات الظهر المتنقلة لـ 40 حقيبة والتي يستفاد منها في الأماكن المزدحمة.

ولفتت الرئاسة إلى أن إدارة سقيا زمزم تقوم بأخذ عينات عشوائية وبشكل دوري للخزانات والمشربيات الرخامية ونقاط التعبئة المنتشرة والحافظات من أجل التأكد من سلامتها وإجراء الاختبارات اللازمة.