بن شرقي: فضلت الهلال على أندية أوروبية

نواف السالم(صدى):

أعرب المحترف المغربي أشرف بن شرقي، عن سعادته للانضمام إلى صفوف نادي الهلال الذي يتمنى أي لاعب تمثيله، مفضلًا الاحتراف بالدوري السعودي بدلًا من أوروبا.

ووجه ” بن شرقي ” خلال مؤتمر تقديمه الشكر إلى إدارة الهلال وجماهيره على الاستقبال الحار الذي شهده منذ وصوله إلى الرياض، كما وجه الشكر إلى ناديه السابق الوداد المغربي ووكيل أعماله.

وأكد على استعداده التام لمباراة النصر، قائلًا ” الجميع يعلم أن مباراة الهلال والنصر كبيرة على مستوى القارة، وآمل أن تكون بدايتي موفَّقة مع الفريق، وأن نحقِّق الفوز في المواجهة “.

كما تمنى ” بن شرقي ” أن تكون فترة احترافه في الهلال إنطلاقه لنجاحات كبيرة، وأن يقدم مستوى متميز مع النادي.