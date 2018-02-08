  • الخميس 8

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. وظائف خالية بشركة ” نوماك ” لتوليد الطاقة

وظائف خالية بشركة ” نوماك ” لتوليد الطاقة

وظائف خالية بشركة ” نوماك ” لتوليد الطاقة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” نوماك ” لتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة، عن رغبتها في تشغيل عدد من الموظفين بفروع الشركة بعدة مدن مختلفة، وذلك طبقاً للمسميات الوظيفية التالية:
– Payroll & Benefits Manager
Coal and Ash Supervisor-
Fire Fighter-
HSE Engineer-
Mechanical Technician-
Store Keeper-
HSE Officer-
Planning & Performance Engineer-
IT Officer-
Local Operator-
CCR Operator-
Shift Charge Engineer-
Chemist-
Chief Chemist-
Electrical Technician-
HSE Engineer-
CCR Operator-
وعلى الراغبين في العمل بتلك التخصصات الوظيفية، التقديم من خلال الرابط التالي: هنا .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *