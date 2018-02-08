وظائف خالية بشركة ” نوماك ” لتوليد الطاقة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” نوماك ” لتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة، عن رغبتها في تشغيل عدد من الموظفين بفروع الشركة بعدة مدن مختلفة، وذلك طبقاً للمسميات الوظيفية التالية:

– Payroll & Benefits Manager

Coal and Ash Supervisor-

Fire Fighter-

HSE Engineer-

Mechanical Technician-

Store Keeper-

HSE Officer-

Planning & Performance Engineer-

IT Officer-

Local Operator-

CCR Operator-

Shift Charge Engineer-

Chemist-

Chief Chemist-

Electrical Technician-

HSE Engineer-

CCR Operator-

وعلى الراغبين في العمل بتلك التخصصات الوظيفية، التقديم من خلال الرابط التالي: هنا .