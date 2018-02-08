وظائف خالية بشركة ” نوماك ” لتوليد الطاقة
أعلنت شركة ” نوماك ” لتشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة، عن رغبتها في تشغيل عدد من الموظفين بفروع الشركة بعدة مدن مختلفة، وذلك طبقاً للمسميات الوظيفية التالية:
– Payroll & Benefits Manager
Coal and Ash Supervisor-
Fire Fighter-
HSE Engineer-
Mechanical Technician-
Store Keeper-
HSE Officer-
Planning & Performance Engineer-
IT Officer-
Local Operator-
CCR Operator-
Shift Charge Engineer-
Chemist-
Chief Chemist-
Electrical Technician-
HSE Engineer-
CCR Operator-
وعلى الراغبين في العمل بتلك التخصصات الوظيفية، التقديم من خلال الرابط التالي: هنا .
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