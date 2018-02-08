التدخين لفترة طويلة يسبب آلام الظهر

متابعات(صدى):

أثبتت دراسات حديثة أن التدخين يؤثر سلبًا علي فقرات الظهر وذلك بجانب التأثير على الجهاز التنفسي والقلب, لكن يظهر ذلك تأثيرها علي فقرات الظهر بعد الاستمرار في التدخين لفترة طويلة، حيث يعمل التدخين على تقليل نسبة الأكسجين التي تصل إلى الغضاريف، والتي تعمل كوسائد لتقليل احتكاك عظام فقرات الظهر ببعضها البعض.

مما يؤدي إلى تآكل غضاريف فقرات الظهر في مرحلة مبكرة قبل بلوغ الشيخوخة.

كما يقلل التدخين حساسية الدماغ لإشارات الألم التي تصدر عن مناطق الاحتكاك، ما يؤخر الاستجابة لعملية التآكل المستمرة في الغضاريف. وتشير الدراسات إلى أن حساسية الدماغ للألم لدى غير المدخن تبلغ 3 أضعاف ما لدى المدخن.

حيث تحتوي السجائر على المواد الكيميائية والتي تقلل كثافة العظام، وتزيد التهابات المفاصل ، وأكدت الدراسات أن هناك صلة وطيدة بين التدخين ألم الظهر، وهو أمر تأخر بحثه لأن النيكوتين يخفف الألم بطبيعته، ولم يكن يُعتقد أنه قد يكون سبباً للألم.