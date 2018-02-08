أول مواجهة بين الهلال والنصر بحضور العائلات

ماجد محمد(صدى):

تقام، مساء اليوم الخميس، المواجهة الثانية بين نادي الهلال وغريمه التقليدي النصر في بطولة دوري المحترفين، والتي تعد أول لقاء بين الفريقين بحضور العائلات إثر السماح لهم بحضور المباريات، وذلك على ملعب الأمير فيصل بالملز.

ويسعى الهلال إلى اقتناص بطولة الدوري بتحقيقه الفوز بهذا اللقاء، بينما يتطلع النصر إلى الفوز بالمباراة وحرمان الهلال من الراحة مبكرًا بالبطولة.

وبدأ الفريقان التحضير للمواجهة المصيرية اعتبارًا من يوم الثلاثاء وفق سرية تامة، خوفًا من عيون المتلصصين، والمتربصين بهم، وهي عادة دأب عليها الفريقان طيلة السنوات الماضية، كما أن مرانهما شهد حضورًا شرفيا كالمعتاد مع وعود بمكافآت مجزية.

وجدير بالذكر، أنه تأتي المباراة بعد انتعاشة شهدها الفريقين بالجولة الـ20 من الدوري فاز بها الهلال على الباطن بخماسية، وانتصر بها النصر على أحد بهدفين نظيفين.