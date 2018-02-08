بالصور.. ” تعليم الرياض ” تفتتح ملتقى ” فلذات أكبادنا أمانة “

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض، صباح اليوم الخميس، عن افتتاح ملتقى ” فلذات أكبادنا أمانة ” ، وذلك بمدارس الآفاق الأهلية بالمنطقة، حيث افتتحت الملتقى الأستاذة ريم الراشد، مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بالإدارة.

جاء ذلك الملتقى بهدف توعية الأمهات بمخاطر المخدرات، والمؤثرات العقلية على الطلاب والطالبات، وذلك وفقاً لما أكدته ” إدارة تعليم الرياض ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .