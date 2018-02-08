خطوات تساعدك على بدء حمية غذائية لأول مرة

نورة الشهري(صدى):

تُعد أفضل طريقة لخفض الوزن هي إتباع حمية غذائية، ويعني ذلك الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسعرات وتناول بدائل صحية غنية بالمغذيات التي تدعم صحة وحيوية الجسم. ولتعزيز الحمية وضمان نجاحها قم بزيادة النشاط البدني.

حيث نصح خبراء التغذية من يتبعون حمية غذائية للتخسيس لأول مرة بعدة خطوات تساعدهم في الحصول علي أفضل نتيجة .

فإذا كنت لم تقم بمحاولة تخسيس الوزن من قبل ضع في ذهنك أنه مقابل كل 3500 سعره أقل في طعامك، أو تقوم بحرقها عن طريق النشاط البدني، ستفقد نصف كجم، لذلك، لا تكفي التمارين الرياضية وحدها، بل تحتاج إلى تعديل نظامك الغذائي، واتباع الروتين الصحي الجديد لفترة كافية لإنقاص عدة كيلوغرامات.

كما أن المغذيات والسعرات لا ينبغي أن تكون خفض السعرات الحرارية التي تتناولها على حساب المغذيات الضرورية لوظائف الجسم ونشاطه، و من الضروري أن يتضمن طعامك خضروات ورقية مثل الخس والبروكلي والسبانخ والملوخية، وبروتين خالٍ من الدهون، مع تعزيز حصة البروتين النباتي من البقول والمكسرات.

كما يجب استبعاد الأطعمة والمشروبات الغنية بالسعرات والدهون خطوة رئيسية. تجنّب تماماً المشروبات الغازية، والعصائر المحلاة، والآيس كريم، ومشروبات الطاقة، واللبن الزبادي المحلّى بالسكر.

ومن المفضل أن تكون الحمية الغذائية كالآتي :

ابدأ يومك في الصباح بالبيض المسلوق، أو حبوب الشوفان مع الحليب النباتي أو الحليب قليل الدسم والفواكه، أو بطبق من الفول والحمّص. وتذكر أن بإمكانك أكل ما ترغب من الخضروات كالجزر والخيار والطماطم. وإذا استطعت تجنّب أكل الخبز سيكون ذلك أفضل، أو تناول القليل من الخبز الأسمر أو خبز الشعير.

على الغداء تناول السمك، مع قليل من الأرز البني أو الخبز الأسمر، واجعل الخضروات الطعام الرئيسي مع السمك.

وفي العشاء يمكنك تناول صدر الدجاج المشوي الخالي من الجلد، مع قليل من الكربوهيدرات المعقدة مثل البطاطس أو المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، وحصة جيدة من الخضروات والسلطة. واحرص على تناول اللحوم البيضاء بالتناوب في وجبتي الغداء والعشاء.A

أما الوجبات الخفيفة فتتنوع خياراتها بين المكسرات والفواكه والخضروات الطازجة أو المشوية، ويمكنك تناول الحليب واللبن الزبادي قليل الدسم دون إضافة أية سكريات.

واحرص على شرب الماء والشاي الأخضر والبابونج وشاي الأعشاب بدلاً من العصائر الجاهزة والمشروبات السكرية.