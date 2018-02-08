رئيس مجلس علماء باكستان: ” الجنادرية ” ظاهرة عالمية تعرف شباب العالم على الثقافة الإسلامية

واس(صدى):

وصف رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر محمود أشرفي المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” بالتظاهرة العالمية التي تعرّف شباب العالم على الثقافة الإسلامية .

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية خلال مشاركته في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية32 ” ، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني ” : إن اللقاءات العلمية والثقافية المصاحبة لفعاليات المهرجان، تأتي في إطار مد جسور التواصل بين العلماء والمثقفين في العالم الإسلامي والعالم أجمع، وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود لخدمة العمل الإسلامي ونشر ثقافته”، عاداً مهرجان الجنادرية قلب المملكة المفتوح على العالم .

وثمّن الأشرفي السياسات الحكيمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، لخدمة الإسلام والمسلمين، وتوحيد صفهم ونصرة قضاياهم، مؤكداً أن المملكة تسعى بكل ما أوتيت من قوة لجمع كلمة المسلمين، وتوحيد صفهم واجتماع كلمتهم على الحق . مشيراً إلى أن تاريخ المملكة منذ أن تأسست لم تتدخل في أي دولة من دول العالم ، بينما ايران تتدخل في شرق البلاد وغربها وتسعى تخريبا وتدميرا لكل شي .

وأضاف الشيخ الاشرافي ” الملك سلمان بن عبدالعزيز يعمل على ايصال رسالة الإسلام بصفته دين الأمل، ودين الاعتدال والوسطية إلى العالم، والمملكة تحترم الجميع ، وتحترم الإنسان دون النظر إلى مذهبه ، مؤكداً أن الأمة الباكستانية بأكملها، حكومة وعلماء، يؤيدون المملكة العربية السعودية فيما تصدره من قرارات تسهم في محاربة الإرهاب الذي يمثل الخطر الحقيقي الذي تواجهه الشعوب المسلمة اليوم .

وسأل رئيس مجلس علماء باكستان في ختام حديثه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجمع كلمة الأمة على الخير والمحبة، وأن يديم الأمن والأمان على بلاد المسلمين .