” تعليم الرياض ” تعفي قائد مدرسة أهلية لضعف تطبيقه إجراءات الانضباط

حمود العنزي(صدى):

قام حمد الوهيبي، مدير عام ” تعليم الرياض ” ، بإصدار قرارًا بإعفاء قائد مدرسة أهلية؛ لضعف تطبيقه وتفعيله إجراءات، الانضباط المدرسي مع تنبيه لمالك المدارس.

ومن جهتها، قالت وزارة التعليم، في القرار التي أصدرته: ” بناءً على ما رفعته لجنة الانضباط المدرسي، للمدارس الأهلية والأجنبية، مدير عام التعليم، حمد الوهيبي، يصدر عدداً من القرارات؛ تضمنت إعفاء قائد مدرسة أهلية؛ لضعف تطبيقه وتفعيله إجراءات الانضباط المدرسي، مع تنبيه لمالك المدارس، وتوجيه 9 إنذارات لمدارس أهلية وأجنبية في متابعة الانضباط المدرسي ” .