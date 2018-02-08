” تعليم الرياض ” تعفي قائد مدرسة أهلية لضعف تطبيقه إجراءات الانضباط
قام حمد الوهيبي، مدير عام ” تعليم الرياض ” ، بإصدار قرارًا بإعفاء قائد مدرسة أهلية؛ لضعف تطبيقه وتفعيله إجراءات، الانضباط المدرسي مع تنبيه لمالك المدارس.
ومن جهتها، قالت وزارة التعليم، في القرار التي أصدرته: ” بناءً على ما رفعته لجنة الانضباط المدرسي، للمدارس الأهلية والأجنبية، مدير عام التعليم، حمد الوهيبي، يصدر عدداً من القرارات؛ تضمنت إعفاء قائد مدرسة أهلية؛ لضعف تطبيقه وتفعيله إجراءات الانضباط المدرسي، مع تنبيه لمالك المدارس، وتوجيه 9 إنذارات لمدارس أهلية وأجنبية في متابعة الانضباط المدرسي ” .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3774 ] نشر منذ 3 ساعات
ها جاكم كلامي صدقتم إعفاء قائد مدرسة أهلية؛ لضعف تطبيقه وتفعيله إجراءات الانضباط المدرسي،
الحين يجيك واحد مسرع بسيارته آخر درجة
ومطفي انوار السيارهـ ويكتب ذهبت هيبة المعلم
اعيدو هيبة المعلم اعيدو الضرب ياما انضربنا وطلعنا اليوم رجال
وياما وياما