ارتفاع جماعي للعملات الرقمية.. و50 ألف دولار قيمة مستقبلية لـ ” بتكوين “

علي القحطاني(صدى):

شهد سوق العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، ارتفاع جماعي، وسط توقعات متفائلة لكبار المستثمرين في السوق في ظل تزايد اعتراف المنظمين بالبورصات الرقمية.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال التعاملات أعلى 8 آلاف دولار مرة أخرى، مسجلة 8012 دولار بنسبة صعود 5.70% بعدما لامست 8233 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 5.65% إلى 802 دولار، كما ارتفعت ” الريبل ” بنسبة 3.35% إلى 75 سنتًا، وسجلت ” بتكوين كاش ” ارتفاع بنسبة 2.75% إلى 988 دولار.

وكان محللون اقتصاديون، أكدوا أنه لا يوجد سبب يمنع ” بتكوين ” من الارتفاع إلى 50 ألف دولار بحلول ديسمبر المقبل، مضيفين ” أن العملة الرقمية ” بتكوين ” سترتفع إلى 40 ضعف قيمتها الحالية في يوم ما، وهو يعني أن القيمة السوقية لها ستبلغ 5 تريليونات دولار “.