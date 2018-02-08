” الاقتصاد ” تبدأ في تقييم الوضع الحالي للمنتجين

حمود العنزي(صدى):

شرعت وزارة التخطيط والاقتصاد، في تقييم الوضع الحالي للمنتجين؛ وذلك بهدف تقييم أثر أي زيادة كبيرة للواردات أو زيادة الواردات غير العادلة، وتحديد الإجراءات المناسبة؛ لحماية اقتصاديات الصناعة المحلية والمصالح التجارية.

وفي ذات السياق، بدأت الوزارة في نشر استبيان واسع للجهات المنتجة كافة، التي من المحتمل أن تكون واردتها، زادت بشكل هائل، أو مغرقة أو مدعومة.

وجاءت الأسئلة الخاصة بالاستبيان كالتالي:

– هل تعتقد أن واردات المنتج المعرفي مغرقة ” أي تباع في السوق المحلي لبد التصدير، بقيمة أعلى من سعر التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي؟ ” .

– هل تعتقد أن واردات المنتج المعني مدعومة؟

– هل الواردات أقل جودة من منتجاتكم أو غير مطابقة للمواصفات المقبولة؟

– هل تواجه صعوبة في الحصول على مواد الخام / مواد أولية بصورة كافية وبأسعار مقبولة؟

– هل أنت على علم بتوقف العمل بالرسوم الجمركية على الواردات، التي تتنافس مع منتجاتكم، التي يتم إنتاجها وبيعها بالسوق الخليجي؟

يُذكر أن الوزارة تعمل على حماية المنتجين من الإغراق، والتأثير على إنتاجهم، والتأكد من الأمور التي قد تضر بمنتجاتهم، وتأثير الواردات عليهم، وعلى الاقتصاد بشكل عام.