” المراقبة العامة ” يستعد لتنفيذ دورات تدريبية لمنسوبي وحدات المراجعة الداخلية

نايف السالم(صدى):

أكمل ديوان المراقبة العامة استعداداته للبدء بتنفيذ الدورات التدريبية المخصصة لمنسوبي وحدات وإدارات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، التي سيتم تنفيذها على أربع فـــترات خلال هذا العام بدءً من 16 /6 / 1439هـ وحتى 5 /7 / 1439هـ.

ووجه الديوان الدعوة لجميع الأجهزة المشمولة برقابته لترشيح منسوبي وحدات وإدارات المراجعة الداخلية للالتحاق بسلسلة الدورات التدريبية المترابطة في الموضوعات المتصلة بعمل منسوبي هذه الوحدات والإدارات، التي ينظمها الديوان هذا العام.

وأوضح المتحدث الرسمي بالديوان سعيد بن سعد القحطاني أن الديوان قام بإعداد هذه البرامج في إطار سعيه لاستكمال مشروعه لإنشاء مركز تدريبي متخصص لتقديم البرامج التدريبية المتخصصة في المراجعة المـالية والرقابة على الأداء، مشيراً إلى أن تـلك البرامج هـي بادرة تـعد الأولى من نوعها، وتأتي استجابة للاحتياج الفعلي للجهات المشمولة برقابة الديوان، وهو ما يعكسه الإقبال الشديد من مختلف الجهات لإلحاق منسوبيها بهذه الدورات.

وأكد على أن الديوان يعد شريكاً أساسياً لجميع الأجهزة المشمولة برقابته، وأنه يشارك كحلقة أساسية في منظومة التنمية المعاصرة من خلال تفعيل دوره الرقابي على تنفيذ المشاريع التنموية وفق برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.