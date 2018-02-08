أمير مكة: ” 4 ” مليارات ريال قيمة مشاريع المياه المعتمدة

نايف السالم(صدى):

صرح سمو الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة، بأن قيمة المشروعات المعتمدة التي يجرى تنفيذها في محافظات ” الخرمة، رنية، تربة ” ، تبلغ قيمتها حوالي أربعة مليارات ريال.

جاء ذلك بعد مطالبة أهالي المحافظات الثلاث لسموه بتوفير المياة، حيث أكد الأمير ” خالد الفيصل ” خلال ترأسه لاجتماعات المجالس المحلية بتلك المحافظات، أنه قد وفى بوعده تجاههم بعد أن سمح لهم بأن يشربوا مع أهل جدة من مياة البحر المحلاة، وهو الأمر الذي تم تنفيذه بالفعل.

وأشار سمو الأمير، إلى أنه سيتم زيادة ضخ المياة لأهالي تلك المحافظات، وذلك بعد اعتماد 409 ملايين ريال لمشروع نقل المياة عبر أنابيب من الطائف، حيث سيتم تنفيذ المشروع خلال 36 شهراً على مرحلتين.