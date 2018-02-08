محافظ صامطة يدشن المرحلة الأولى لمشروع ” الحاويات الذكية “

تركي السالم(صدى):

دشّن محافظ صامطة محمد بن ناصر بن لبده، ورئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، أمس، المرحة الأولى لمشروع الحاوية الذكية الهيدروليكية (حاويات النفايات المخفية تحت الأرض) في المحافظة.

وأشار المهندس غريري إلى أنه تم تشغيل 12 حاوية في هذه المرحة وهناك مرحلة ثانية سيتم العمل فيها على تحويل معظم الحاويات في الطرق الرئيسية والمرافق العامة والأسواق إلى حاويات ذكية التي تهدف إلى إزالة التشوهات البصرية في محافظة صامطة , ولتنظيف أحياء مدينة صامطة وشوارعها الرئيسية والفرعية من مخلفات النفايات في الحارات والتجمعات السكانية وإزالة مخلفات البناء في الشوارع العامة التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة.

ورأى أن الدور الأهم هو دور المجتمع في الحفاظ على المرافق العامة ومنها الحاويات الذكية ولتعاون المواطنين مع البلدية في الحفاظ على نظافة مدينتهم بصورة دائمة من خلال الالتزام بوضع المخلفات في أماكنها المخصصة وتوسيع المشاركة المجتمعية في هذه الحملة وأي حملات قادمة.