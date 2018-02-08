بالصور.. تحذير المباني التي تتسرب منها مياه الصرف الصحي بغرب الدمام

نايف السالم(صدى):

واصلت إدارة المراقبة والنظافة العامة ببلدية غرب الدمام، صباح اليوم الخميس، جولاتها التفتيشية والرقابية الميدانية؛ للوقوف على تسرب مياه الصرف الصحي.

وأوضحت البلدية على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن الإدارة قامت بإشعار أصحاب المباني التي تتسرب منها مياه الصرف الصحي بضرورة شفط المياه حفاظًا على الصحة العامة.