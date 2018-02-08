بالصور.. تحذير المباني التي تتسرب منها مياه الصرف الصحي بغرب الدمام
واصلت إدارة المراقبة والنظافة العامة ببلدية غرب الدمام، صباح اليوم الخميس، جولاتها التفتيشية والرقابية الميدانية؛ للوقوف على تسرب مياه الصرف الصحي.
وأوضحت البلدية على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن الإدارة قامت بإشعار أصحاب المباني التي تتسرب منها مياه الصرف الصحي بضرورة شفط المياه حفاظًا على الصحة العامة.
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2397 ] نشر منذ 1 ساعة
من الاولى ان تشعرو انفسكم اولا , فمياه الصرف الصحي تفيض من انبوب الصرف الصحي للخط العام عند تقاطع الشارع ب 1 مع شارع الامير متعب في حي الفردوس والروائح تزكم الانوف اضافة الى المخاطر الصحية لتجمع المياه في المنطقة ولا يكون على راسكم ريشة