إحباط عمليات تخريبية في محافظة المهرة اليمنية

فهمي محمد(صدى):

أحبطت السلطات الأمنية في محافظة المهرة اليمنية، عمليات تخريبية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وقال محافظ المحافظة، راجح سعيد باكريت، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن أجهزة الاستخبارات والشرطة ألقت القبض على سبعة عناصر يشتبه في تخطيطهم للقيام بأعمال تخريبية بالمحافظة وذلك بعد عمليات تحرٍ وتتبع.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة مدعومة من قوات التحالف العربي أكثر يقظة وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة ، معربا في الوقت نفسه عن شكره للتحالف العربي وقواته المتواجدة بالمحافظة.