بالصور .. مجموعة مستشفيات السعودي الألماني تشارك في معرض صحة العرب بدبي

سعيد العجل(صدى):

شاركت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني بمعرض صحة العرب بدبي ، الذي يعتبر أكبر معرض تجاري في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثاني أكبر معرض على مستوى العالم. والذي يٌقدّم فرصة مثالية لتبادل الابتكارات، والتقنيات، والتنمية، والأفكار الجديدة تحت سقف واحد ، ويستقطب مئات الآلاف من الزوار الراغبين في التعرف على أحدث الابتكارات في مجال الصحة .

مجموعة السعودي الأماني كان لها نصيب الأسد من الزوار حيث زار المجموعة عدد كبير من الزوار حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن المجموعة وفروعها في كل من جدة والرياض وعسير والمدينة المنورة وحائل ، حيثت تتميز المجموعة بتطبيق البرامج التعليمية والاهتمام بها ببرنامج زيارة عدد من البروفوسيرات الألمان ، إضافة إلى أن المجموع تتبع سياسة التعليم أهم من التدريب .

من جهته أعلن الدكتور مكارم بترجي أن هذه المجموعة ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه من تميز ورقي بدون دعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله .

وأضاف بترجي أن المجموعة تسعى دائماً لمواكبة النهضة العلمية ومنافسة أكبر مستشفيات العالم حيث أنه من المعروف أنها أكبر مجموعة طبية بالشرق الأوسط والعالم العربي حيث يعمل بها أكثر من ألف طبيب من أفضل الأطباء مما جعلها تستقطب عدداً من المشاهير للعلاج وهذا لما تتمتع به المجموعة من سيرة طيبة في المجال الطبي مما يزيد المسؤولية الملقاة عليها لتقديم مستوى أفضل يوماً بعد يوم .

واختتم بترجي حديثه بأن المجموعة تنتشر الآن في بعض المناطق بالمملكة لخدمة المواطن السعودي وتقديم أفضل خدمة طبية ، لكن هذا ليس نهاية المطاف بل إن المجموعة تهدف لتغطية كامل المناطق بالمملكة بمشيئة الله تعالى .