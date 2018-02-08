رونالدو: نيمار الأفضل وريال مدريد يحتاجه

نواف السالم(صدى):

أكد أسطورة كرة القدم البرازيل السابق، رونالدو، أن مواطنه نيمار لاعب خارق وسيكون الأفضل في العالم، مشيراً إلى أن نادي ريال مدرير الأسباني يحتاج إلى الأفضل في العالم.

وأوضح ” رونالدو ” ، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد لديه أي معلومات أو أنباء تفيد بنية النادي للتعاقد مع نيمار، الذي انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

يذكر أنه من المنتظر أن يلتقي ريال مدريد، فريق باريس سان جيرمان في الدور الثاني من دور أبطال أوروبا، خلال الفترة القادمة، حيث يشهد مستوى الريال تراجعاً كبيراً في هذا الموسم.