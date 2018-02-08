المعهد الثانوي الصناعي بمكة يدرب 40 طالبا من ذوي الإعاقة الفكرية

سعيد العجل(صدى):

كأول مبادرة من نوعها في إيجاد شراكة بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التربية الخاصة مع المعهد الثانوي الصناعي بمنطقة مكة المكرمة في تدريب طلاب المرحلة الثانويةً للمعاقين فكريا؛ فقد تم تدريب 40 طالبا ابتداء من يوم الأحد الموافق19 / 5 / 1439، وتحت إشراف معلميهم.

من جهته عبر مدير المعهد الثانوي الصناعي المهندس سفر الغامدي عن سعادته بهذا التعاون، وثقته الكاملة بنجاح هذه المبادرة وتفاؤله في المستقبل القريب لإيجاد البيئة المناسبة التي تخدمهم في سوق العمل بعد تخرجهم بإذن الله تعالى.

كما قدمت إدارة التربية الخاصة شكرها وتقديرها لإدارة المعهد الثانوي الصناعي وكافة منسوبيها قبول الفكرة ورحابة الاستقبال والتوجه البناء لتبني تدريب هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.