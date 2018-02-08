10 أسباب تشعرك بآلام كعب القدم

أماني الغامدي(صدى):

يشعر بعض الأشخاص بآلام متواصلة بكعب القدمين، مما يسبب تورم في الرجل و صعوبة في السير، وهذا الأمر يتطلب إجراء الفحوصات الطبية لمعرفة السبب والعلاج.

وأكد الأطباء أن أسباب آلام الكعب القدمين عديدة منها:

1-التهاب وتر أخيل أو الوتر العقبى، وهو الرابط بين عضلات الساق الخلفية وعظمة الكعب .

2-كدمات بالكعب نتيجة التعرض لإصابة بالقدم.

3-ضغط أو اختناق الأعصاب أدى للشعور بآلام بالكعب.

4-السمنة.

5-مرض السكر.

6-الحمل.

7-ورم في العصب.

8-الجراب الملتهبة وهى عبارة عن كيس صغير من السائل يقع خلف الكعب.

9-الإفراط في المشي.

10-التهاب اللفافة الأخمصية وتحدث نتيجة تهيج الأنسجة التي تدعم قوس القدم.

لكن يوصي الأطباء أيضًا بإجراء الفحص الطبي لمعرفة السبب لمعرفة العلاج المناسب للحالة الصحية.