10 أسباب تشعرك بآلام كعب القدم
يشعر بعض الأشخاص بآلام متواصلة بكعب القدمين، مما يسبب تورم في الرجل و صعوبة في السير، وهذا الأمر يتطلب إجراء الفحوصات الطبية لمعرفة السبب والعلاج.
وأكد الأطباء أن أسباب آلام الكعب القدمين عديدة منها:
1-التهاب وتر أخيل أو الوتر العقبى، وهو الرابط بين عضلات الساق الخلفية وعظمة الكعب .
2-كدمات بالكعب نتيجة التعرض لإصابة بالقدم.
3-ضغط أو اختناق الأعصاب أدى للشعور بآلام بالكعب.
4-السمنة.
5-مرض السكر.
6-الحمل.
7-ورم في العصب.
8-الجراب الملتهبة وهى عبارة عن كيس صغير من السائل يقع خلف الكعب.
9-الإفراط في المشي.
10-التهاب اللفافة الأخمصية وتحدث نتيجة تهيج الأنسجة التي تدعم قوس القدم.
لكن يوصي الأطباء أيضًا بإجراء الفحص الطبي لمعرفة السبب لمعرفة العلاج المناسب للحالة الصحية.
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