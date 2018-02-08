بالصور.. توديع الشهيد ” البجالي ” إلى مثواه الأخير

نايف السالم(صدى):

قام زملاء وذوي شهيد الوطن سامي البجالي، بتوديعه فجر اليوم الخميس، والذين يتقدّمهم العميد سعد الجريد ممثل قيادة منطقة الطائف العسكرية، نيابةً عن قائد المنطقة اللواء ركن حسن حمزة الشهري، بالإضافة إلى العقيد عبدالله البريدي من دوريات العاصمة المقدسة.

وأدى المصلون صلاة الجنازة، بعد صلاة الفجر بالمسجد الحرام، وتم دفن جثمان الشهيد البجالي في مقبرة شهداء الحرم، الواقعة خلف حجز السيارات بالشرائع بمكة المكرّمة.

وجدير بالذكر، إنه استُشهد الشهيد ” البجالي ” مساء أمس الأول، بقطاع المجازة بظهران الجنوب التابع لمنطقة عسير؛ إثر إصابته بشظية أصيب بها أثناء أداء واجبه، تاركاً خلفه بنتاً وحيدة وزوجة حاملاً في أشهرها الأخيرة.