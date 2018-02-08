تدريس التربية العسكرية لطلاب الثانوية العامة في المملكة

نايف السالم(صدى):

علمت ” صدى ” من مصادرها الخاصة عن دراسة إحلال مادة التربية العسكرية لطلاب الثانوية العامة.

حيث أكدت المصادر إلى قرب إقرار مادة التربية العسكرية بعد اقرارها من المقام السامي.