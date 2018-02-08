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تدريس التربية العسكرية لطلاب الثانوية العامة في المملكة

تدريس التربية العسكرية لطلاب الثانوية العامة في المملكة
نايف السالم(صدى):

علمت ” صدى ” من مصادرها الخاصة عن دراسة إحلال مادة التربية العسكرية لطلاب الثانوية العامة.

حيث أكدت المصادر إلى قرب إقرار مادة التربية العسكرية بعد اقرارها من المقام السامي.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 685 ] نشر منذ 3 ساعات

نعم اوافقك الراي يابو رحيّل وتعلمهم الخشونة والاعتماد على النفس؟

[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 2 ساعتين

ممتاز

[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 2 ساعتين

الإنتماء بصفة عامة يُكتسب من خلال معطيات وليس من خلال كتب وتدريبات .

اما بالنسبة لهاذي الخطوة فهي مهمة جدآ من الناحية المعرفية لمعرفة حياة الجندية بصفة عامة .

[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 1 ساعة

ليش ما يكون تجنيد أجباري افضل بكثير على الاقل نفتك من الازعاج التجمعات و تفحيط و يلهون بالتدريب العسكري وتوعي الشباب ونفس الوقت حمايه لبلدك هذى أفضل بكثييييير وبلدنى مستهدف الله اللي حاميه بقوة حكامنى اللهم أحفظهم

[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 1 ساعة

جداً ممتاز وعقبال البنات

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة

ممتاز والمتقاعدين يدربونهم

[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا القراريناسب الشباب لأنهم اكثر ضرر بالوطن وممتلكات الوطن ولعل هذا القرار يريح البلد من اضرارالشباب وبلاويهم

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة

اقصدتدريب الشباب فقط

[ عدد التعليقات: 2400 ] نشر منذ 1 ساعة

فيه قسوة مبالغ فيها على شباب ورجال الوطن … من أم محمد ..!!

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 18 دقيقة

قرار ممتاز وصاءب

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