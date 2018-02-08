نشر : منذ 3 ساعات 7٬963 11 الاخبار المحلية تدريس التربية العسكرية لطلاب الثانوية العامة في المملكة نايف السالم(صدى): علمت ” صدى ” من مصادرها الخاصة عن دراسة إحلال مادة التربية العسكرية لطلاب الثانوية العامة. حيث أكدت المصادر إلى قرب إقرار مادة التربية العسكرية بعد اقرارها من المقام السامي. الوسوم:التربية العسكرية, المملكة, طلاب الثانوية العامة
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3774 ] نشر منذ 3 ساعات
خطوة ممتازة اشدد ع بقوة
تعزز ثقافة الإنتماء والحس الوطني
ابوباسم[ عدد التعليقات: 685 ] نشر منذ 3 ساعات
نعم اوافقك الراي يابو رحيّل وتعلمهم الخشونة والاعتماد على النفس؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز
القرشي[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 2 ساعتين
الإنتماء بصفة عامة يُكتسب من خلال معطيات وليس من خلال كتب وتدريبات .
اما بالنسبة لهاذي الخطوة فهي مهمة جدآ من الناحية المعرفية لمعرفة حياة الجندية بصفة عامة .
فهد الشمري[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش ما يكون تجنيد أجباري افضل بكثير على الاقل نفتك من الازعاج التجمعات و تفحيط و يلهون بالتدريب العسكري وتوعي الشباب ونفس الوقت حمايه لبلدك هذى أفضل بكثييييير وبلدنى مستهدف الله اللي حاميه بقوة حكامنى اللهم أحفظهم
رعد ***[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 1 ساعة
جداً ممتاز وعقبال البنات
متقاعد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز والمتقاعدين يدربونهم
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا القراريناسب الشباب لأنهم اكثر ضرر بالوطن وممتلكات الوطن ولعل هذا القرار يريح البلد من اضرارالشباب وبلاويهم
متقاعد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
اقصدتدريب الشباب فقط
كان زمان[ عدد التعليقات: 2400 ] نشر منذ 1 ساعة
فيه قسوة مبالغ فيها على شباب ورجال الوطن … من أم محمد ..!!
ههههههه[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 18 دقيقة
قرار ممتاز وصاءب