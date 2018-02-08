التعليق الأول لـ ” الصنيع ” بعد إيقاف 3 لاعبين: العميد مجني عليه

ماجد محمد(صدى):

علق رئيس نادي الاتحاد، حمد الصنيع، على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف ثلاثة لاعبين من الفريق، مؤكداً أن النادي تضرر كثيراً منها، وأنها لم تستند على تقرير الحكم بل على شرائط الفيديو فقط.

وأكد ” الضنيع ” ، خلال حديث إذاعي له أمس الأربعاء، أن ما ظهر في وسائل الإعلام أظهر العميد جانياً بينما هو المجني عليه، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة لم يكن له علاقة بتأخير القرار.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق، كانت قد أصدرت قرارات بحق اللاعبين: فهد الأنصاري، كارلوس فيلانويفا، زياد الصحفي، بإيقافهم 5 مباريات، وتغريمهم 50 ألف ريال.