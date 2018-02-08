مكتب عمل ينبع يضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل

عادل الحربي (صدى):

تمكن حملة نفّذتها الفرق التفتيشية بمكتب عمل محافظة ينبع بمشاركة الضبط الإداري بشرطة المحافظة وإدارة التعليم على المشاريع الإنشائية التابعة لإدارة التعليم، من ضبط مخالفي نظامي الإقامة والعمل، التي تعمل على حسابها الخاص، كما ضُبط 5 عمال مخالفين، للمادة 39 من نظام العمل، بالإضافة لضبط مخالفات على المقاول المنفذ للمشروع.

وفي هذا السياق، قام مكتب العمل بمحافظة ” ينبع ” ، بمشاركة الضبط الإداري وإدارة التعليم، بحملة مشتركة على المشاريع الإنشائية التابعة لإدارة التعليم؛ لضبط مخالفي نظامي الإقامة والعمل، وتم خلال هذه الحملة ضبط 4 عمالة بمهن الزراعة والرعي، تعمل لحسابها الخاص، وتم تسليمهم للضبط الإداري لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

كما تم ضُبط 5 عمال مخالفين للمادة 39 من نظام العمل، وما زال العمل جارياً؛ لاستكمال التحقيق معهم، وضبط مخالفات على المقاول المنفذ للمشروع.