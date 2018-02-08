الشرطة الاسرائيلية تتهم ” نتنياهو ” بالرشوة وخيانة الأمانة

القدس المحتلة(صدى):

تنوي الشرطة الإسرائيلية، تقديم توصية للمستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة، بتقديم لائحة اتهام، ضد رئيس الوزراء ” بنيامين نتنياهو ” ، بخصوص قضايا فساد ورشوة وخيانة الأمانة، ومن المتوقع أن تقدم الشرطة توصياتها إلى المستشار القضائي للحكومة، بعد التوصل إلى صيغة نهائية؛ ولتتحول الشبهات في الملفين إلى قضية واحدة.

وجاءت هذه الخطوة، بعد أن أنهت الشرطة التحقيقات، فيما يعرف بـ ” الملف 1000 ” ، المتعلق بتلقيه منافع وهدايا، ممنوعة من أثرياء ورجل الأعمال ” أرنون ميلتشين ” .

وفي هذا السياق، انكر ” نتنياهو ” الاتهامات المنسوبة إليه، ونشر في شريط فيديو، عبر حسابه الخاص على ” فيسبوك ” قال فيه:

” لن يكون هناك شيء، لأنني أعرف الحقيقة، ولكني واثق من أن الهيئات القانونية المختصة، ستتوصل في نهاية المطاف إلى استنتاج واحد وهو أنه لا يوجد شيء ” .