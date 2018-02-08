” ميدغلف ” توصي بزيادة رأس مالها ليصبح 800 مليون ريال

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ” ميدغلف ” ، التمرير على توصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة.

وأوضحت الشركة أن سبب هذه التوصية بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 800 مليون ريال؛ لتعزيز هامش الملاءة ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

وأضافت أن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال، لافتًا إلى أن الزيادة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال.

وكانت هيئة السوق المالية أوقفت التداول على سهم ” ميدغلف ” بعد 20 دقيقة من بداية جلسة أمس، بطلب من الشركة للإعلان عن حدث جوهري.