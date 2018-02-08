” خيركم ” تجيز 220 طالبة في القرآن الكريم

نايف السالم(صدى):

أعلنت مديرة مراكز الإشراف النسائي، عن إتمام 220 طالبة بالقسم النسائي التابع لجمعية خيركم في جدة، حفظ القرآن الكريم، وحصولهن على الإجازة القرآنية بالروايات المختلفة.

وأوضحت إنه تم تعيين لجنة خاصة بالقسم؛ والتي كان من أهم مهامها أن مهدت الطريق لقراءة القرآن، بأعلى الأسانيد المتصلة في عصرنا على الإطلاق، بالإضافة إلى نشر الروايات والقراءات المختلفة بالأسانيد المتصلة إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن القسم النسائي بخيركم يتطلع إلى إيصال الإجازة بالقراءات العشر إلى طالبات العلم أينما وجدوا.