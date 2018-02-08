” المملكة ” تمنح 10 أوسمة لتكريم من حققوا إنجازات كبرى للدولة

عادل الحربي (صدى):

منحت المملكة الملوك والرؤساء، ومختلف الشخصيات 10 أوسمة، ممن حققوا إنجازات أو قدموا خدمات كبرى للدولة، حيث بدأت المملكة فكرة التكريم من عام 1389 هـ.

وتُمنح هذه الأوسمة على 4 درجات، وتتضمن الدرجة الأولى قلادتي بدر الكبرى والملك عبد العزيز، وهما أرفع الأوسمة السعودية، وتمنح تكريمًا للملوك ورؤساء الدول ويحملها ملك المملكة تبعًا لمبايعته ملكًا.

وتشمل الدرجة الثانية وشاح الملك عبد العزيز، والثالثة وسام الملك عبد العزيز، وفي الدرجة الرابعة 6 أوسمة ” وسام الملك سعود، وسام الملك فيصل، وسام الملك خالد، وسام الملك فهد، وسام الملك عبدالله، وسام الملك سلمان ” .

يُذكر أن مجلس الشورى، وافق عام 1438 هـ، على استحداث وسام جديد باسم الملك سلمان؛ وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، تجاه مقترح استحداث الوسام.